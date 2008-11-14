У жовтні інфляція в ЄС продовжила знижуватися
В єврозоні інфляція становила 3,2%, в ЄС-27 - 3,7%
Брюссель. 14 листопада. УНІАН. У жовтні 2008 року річна інфляція (жовтень до жовтня) в зоні євро становила 3,2% проти 3,6% у вересні 2008 року, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 3,7% проти 4,2% у вересні-2008.
Про це УНІАН повідомили в Євростаті.
Порівняно з вереснем 2008 року, у жовтні було зареєстровано нульовий рівень інфляції як в єврозоні, так і в ЄС-27.
У жовтні 2008 року найменша річна інфляція зафіксована в Німеччині, Нідерландах та Португалії (по 2,5%).
Найбільша річна інфляція у жовтні 2008 року була зафіксована в Латвії (15,8%), Болгарії (12,6%) та Литві (11,0%).
Головними компонентами річної інфляції у жовтні 2008 року в єврозоні стали житло (5,9%), а також продовольство (4,7%) та транспорт (3,7%).
У жовтні 2007 року річна інфляція становила 2,6% в зоні євро та 2,7% в ЄС-27.