У жовтні інфляція в ЄС продовжила знижуватися

Брюссель. 14 листопада. УНІАН. У жовтні 2008 року річна інфляція (жовтень до жовтня) в зоні євро становила 3,2% проти 3,6% у вересні 2008 року, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 3,7% проти 4,2% у вересні-2008.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з вереснем 2008 року, у жовтні було зареєстровано нульовий рівень інфляції як в єврозоні, так і в ЄС-27.

У жовтні 2008 року найменша річна інфляція зафіксована в Німеччині, Нідерландах та Португалії (по 2,5%).

Найбільша річна інфляція у жовтні 2008 року була зафіксована в Латвії (15,8%), Болгарії (12,6%) та Литві (11,0%).

Головними компонентами річної інфляції у жовтні 2008 року в єврозоні стали житло (5,9%), а також продовольство (4,7%) та транспорт (3,7%).

У жовтні 2007 року річна інфляція становила 2,6% в зоні євро та 2,7% в ЄС-27.