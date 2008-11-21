Лукашенко погодився на приєднання до ЄПС

Київ. 21 листопада. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО дав Єврокомісії згоду на включення Білорусі в Європейську політику сусідства.

Як повідомили УНІАН e прес-службі Президента Білорусі, сьогодні О.ЛУКАШЕНКО підписав відповідний Указ (№633 від 21 листопада 2008 року).

«Вибудовувавши конструктивний і всесторонній діалог з Європейським Союзом, Республіка Білорусь робить конкретні кроки, що формують основу білорусько-європейських відносин», - заявили в прес-службі О.ЛУКАШЕНКА, коментуючи указ глави Білоруської держави.

Зокрема, відповідно до указу О.ЛУКАШЕНКО дав згоду на підписання Рамкової угоди між урядом Білорусі і Єврокомісією, яка визначає статус і умови реалізації технічного сприяння Євросоюзу в рамках Європейського інструменту добросусідства і партнерства.

На думку білоруської сторони, участь Білорусі в Європейській політиці сусідства ефективно реалізовуватиме спільні проекти в сферах, що становлять взаємний інтерес, зокрема, щодо таких пріоритетних для обох сторін напрямах, як енергетика, транспорт, вдосконалення митної інфраструктури, боротьба з незаконною міграцією і міжнародною злочинністю, захист навколишнього середовища.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську з 3 по 5 листопада 2008 р. з робочим візитом перебувала делегація Європейської комісії на чолі із заступником генерального директора генерального директорату з питань зовнішніх зв`язків Європейської комісії Х`ю МІНГАРЕЛЛІ. Під час переговорів сторони обговорювали перспективи подальшої взаємодії Білорусі і Європейської комісії з урахуванням рішення міністрів закордонних справ держав-членів ЄС про відміну візових санкцій для білоруських чиновників, включаючи Президента Білорусі О.ЛУКАШЕНКА.