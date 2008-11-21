Білорусь та Литва підпишуть угоду про малий прикордонний рух

Київ. 21 листопада. УНІАН. Білорусь і Литва планують на початку 2009 року підписати угоду про малий прикордонний рух.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій ПОПОВ.

«Планується, що завершальні консультації представників МЗС та інших компетентних органів Білорусі і Литви з узгодження тексту проекту відбудуться цього. Підписання цієї угоди може відбутися на початку наступного року і за умови оперативного проведення внутрішньодержавних процедур обох країн така угода може набути чинності вже влітку 2009 року», - сказав А.ПОПОВ.

За його словами, підписання угоди про порядок взаємних поїздок жителів прикордонних територій Білорусі і Литви «допоможе зняти певну напругу, викликану подорожчанням вартості віз Литовської Республіки у зв`язку зі вступом до Шенгенського простору і, як наслідок, адекватним збільшенням консульського збору за видачу білоруських віз».

А.ПОПОВ повідомив, що відповідно до угоди буде встановлено режим пересування громадян обох держав, які проживають в безпосередній близькості до білорусько-литовського кордону, тільки прикордонною територією сусідньої держави. «Під прикордонною територією тут розуміється смуга уздовж державного кордону Білорусі і Литви шириною 30-50 кілометрів з обох боків. Хочу зазначити, що не всі сільські ради, розташовані на зазначеній відстані від кордону, увійдуть до прикордонної території», - сказав прес-секретар.

За його словами, оформивши спеціальний дозвіл, громадяни Білорусі зможуть в`їжджати і пересуватися територією зазначеної в ньому адміністративно-територіальної одиниці Литви. «Для вільного пересування по всій території Литви білоруським громадянам, які проживають на прикордонній території, необхідно буде оформити візу в установленому порядку. Аналогічний порядок діятиме і з білоруського боку», - сказав А.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, в даний час Білорусь веде переговори з Польщею і Литвою щодо тексту угод про малий прикордонний рух. Після завершення переговорів щодо тексту угод і Литва, і Польща мають узгодити їх з європейською комісією.