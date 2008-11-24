У Варшаві пройшли панахиди за жертвами Голодомору

Варшава. 23 листопада. УНІАН. В неділю, 23 листопада у столиці Польщі, в рамках заходів з відзначення 75-их роковин Голодомору 1932-33 рр. в Україні, у православному, греко-католицькому та католицькому храмах пройшли скорботні богослужіння з панахидами за жертвами Голодомору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Посольства України у Польщі.

Згідно з повідомленням, у сумних урочистостях взяли участь представники польської громадськості, української громади, церков та дипломатичного корпусу.

Посол України в Польщі Олександр МОЦИК у зверненні під час поминальних заходів у варшавських храмах наголосив на катастрофічному характері трагедії Голодомору в Україні у 1932-33 роках і назвав його автора – сталінський тоталітарний режим.

Глава українського диппредставництва назвав святим обов’язком нинішнього покоління вшанування пам’ять кожного невинно загиблого від насильницької голодної смерті та засудження у світовому масштабі цього акту геноциду з тим, щоби подібне зло не могло повторитися у майбутньому.