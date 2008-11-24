В Україні проведуть sms-вікторину про НАТО

Київ. 24 листопада. УНІАН. Цього тижня в Україні стартує sms-вікторина про НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

За словами В.КИРИЛИЧА, вікторина триватиме близько двох тижнів.

Вона відбудеться завдяки спільним зусиллям МЗС України та Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Технічним партнером заходу є оператор мобільного зв’язку Українські радіосистеми «Білайн».

Переможці вікторини отримають можливість здійснити дводенну поїздку до Брюсселя.

Столицю Бельгії відвідають особи, які дадуть вірні відповіді на 15 запитань вікторини, що стосуються історії Північноатлантичного альянсу, його ролі у світовій системі безпеки та співпраці України.