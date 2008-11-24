В СП закликають не політизувати питання ПДЧ

Київ. 24 листопада. УНІАН. В Секретаріаті Президента України закликають не політизувати питання приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі заступника глави Секретаріату Президента України Андрія ГОНЧАРУКА.

А.ГОНЧАРУК зауважив, що над виконанням завдань, визначених чинними документами Україна-НАТО, активно працювали всі українські уряди, незалежно від їх партійної приналежності.

«Тому немає сумнівів, що якою б не була конфігурація наступної урядової коаліції, роботу над досягненням євроатлантичних стандартів буде активно продовжено», - переконаний А.ГОНЧАРУК.

«Ми чітко усвідомлюємо, що питання членства в НАТО є питанням забезпечення національної безпеки та державної незалежності України», - зазначив він.

Саме тому він наголошує на необхідності деполітизації питання приєднання України до ПДЧ, який давно й так практично виконується, а по багатьох напрямках уже виконаний.

«Ми виходимо з того, що питання є надто важливим для національних інтересів України, аби зменшити його вагу й значення, дозволивши політичним силам розтягнути його по виборчих лозунгах та підмінити глибоку роботу з інформування суспільства щодо необхідності членства в Альянсі внутрішньопартійними інтересами й змаганням за голоси виборців», - сказав він. У поточній політичній ситуації, констатував заступник глави Секретаріату Президента, українські політичні сили, на жаль, виявилися неготовими діяти спільно заради національних інтересів, надаючи перевагу вирішенню вузько політичних цілей.

Так само прикро, що уряд України не зміг правильно оцінити нові можливості, які виникли, і не спромігся зосередити зусилля на реалізації одного з ключових завдань та продовжити необхідні реформи, підкріплені відповідними ресурсами.

Прогнозуючи результати засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, призначеного на 2-3 грудня, А.ГОНЧАРУК запевнив, що рух України до повноправного членства в Альянсі буде неодмінно продовжено.

Заступник глави Секретаріату підтвердив, що, очікуючи на наступні рішення Альянсу, українська сторона розуміє необхідність подальшого активного просування внутрішніх реформ і готова до такої роботи. Окрім того, поточна внутрішньополітична ситуація в Україні не сприяє тому, аби вже зараз члени Альянсу ухвалили рішення щодо ПДЧ.

При цьому особливу увагу А.ГОНЧАРУК звернув на позицію глави держави, яка полягає в тому, що рішення про надання ПДЧ “не є фінальним рішенням про приєднання до Альянсу: останнє прийматиметься тоді, коли до нього будуть готові і Україна, і НАТО”.

Водночас План дій щодо членства є лише одним з інструментів, який разом з іншими формами та механізмами взаємодії використовується НАТО для розвитку відносин з партнерами та їх підготовки до членства.

«Не виключено, що в процесі цієї роботи з`являться нові форми інтеграції до НАТО, адже й ПДЧ існує далеко не від початку створення Альянсу», - сказав він.

А.ГОНЧАРУК зауважив, що Україна протягом тривалого часу практично діє в рамках Плану дій щодо членства, успішно виконуючи щорічні Цільові плани Україна-НАТО. «Фактична відповідність вимогам і стандартам НАТО набагато сильніше впливає на вступ до Альянсу, ніж формальна наявність або відсутність ПДЧ», - переконаний заступник глави Секретаріату. Таким чином, сьогодні йдеться про визнання нашої роботи і забезпечення стабільних умов для її продовження.