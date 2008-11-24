ЄК хоче більше інформації про інцидент в Грузії

Брюссель. 24 листопада. УНІАН. Єврокомісія хоче отримати більше інформації про інцидент в Грузії, пов’язаний з учорашнім обстрілом Президентів Грузії та Польщі Михайла СААКАШВІЛІ та Леха КАЧИНСЬКОГО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Крістіан ХУМАНН.

“Ми дуже стурбовані вчорашніми повідомленнями. І ми хотіли би отримати більше інформації, що насправді трапилося”, - сказала вона.

Представник Єврокомісії зазначила, що позиція Комісії полягає в тому, що єдиним шляхом для вирішення кризових питань є політичний діалог, а єдиним місцем для цього щодо російсько-грузинських відносин є переговори в Женеві.

Як повідомляв УНІАН, в неділю, 23 листопада, кортеж, в якому перебували Президенти Грузії та Польщі був обстріляний поблизу від Ахалгорі, де перебуває російський блок-пост. За твердженнями Президентів, стрілянина була відкрита саме з цього блок-посту.

Водночас, польські журналісти, що супроводжували Л.КАЧИНСЬКОГО в поїздці, вважають, що цей інцидент було спеціально “зрежисовано”, або грузинською стороною, або за домовленістю з польською стороною.