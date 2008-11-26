КС Чехії дав ”зелене світло” Лісабонській угоді

Брюссель. 26 листопада. УНІАН. Конституційний суд Чехії дозволив ратифікацію Лісабонської угоди.

Про це повідомляє сьогодні агентство AFP.

Суд у своєму рішенні визнав Лісабонську угоду ЄС такою, що не суперечить Конституції Чехії. Таким чином, суд дав можливість двом палатам парламенту ратифікувати угоду.

Як повідомляв УНІАН, до Конституційного суду Чехії звернувся Президент країни Вацлав КЛАУС, якій вважається євроскептиком. На сьогодні лише 2 країни з 27-ми не ратифікували Лісабонську угоду: Чехія та Ірландія, у якій було проведено референдум, за підсумками якого більшість ірландців висловилися проти ратифікації нової угоди, і зараз в ЄС тривають консультації щодо того, як розв`язати цю проблему найближчим часом.

13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн - членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.

Країни - члени ЄС планували ратифікувати нову угоду ЄС до 1 січня 2009 року.