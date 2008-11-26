Посол ФРН радить поолітикам України об`єднатися

Київ. 26 листопада. УНІАН. Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні Ганс Юрген ГАЙМЗЬОТ вважає, що українським політикам необхідно консолідувати зусилля для подолання наслідків економічної кризи в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Верховній Раді України, про це посол ФРН сказав на зустрічі з головою фракції БЮТ Іваном КИРИЛЕНКОМ.

Під час зустрічі І.КИРИЛЕНКО та Г.Ю.ГАЙМЗЬОТ обговорили політичну ситуацію, що склалась в Україні, співпрацю між Україною та Німеччиною, а також, про збільшення німецьких інвестицій в українську економіку.

Голова фракції БЮТ у Верховній Раді України проінформував посла про поточну політичну ситуацію в українському парламенті. Зокрема, як зазначив І.КИРИЛЕНКО: «Україна, прагнучи розвивати і поглиблювати європейські демократичні цінності, в цілому рухається до німецької моделі організації суспільства та управління».

На переконання І.КИРИЛЕНКА, українська Конституція потребує удосконалення ключових положень, які стосуються розмежування повноважень між гілками влади. «Для подолання кризи, ми повинні не вибори проводити, а, перш за все, внести зміни до Конституції для того, щоб чітко розмежувати владні повноваження та створити дієві механізми співпраці між гілками влади», - зазначив керівник фракції БЮТ.

Посол Німеччини погодився з І.КИРИЛЕНКОМ і висловив свою позицію: «Дійсно, конституційні питання турбують і нас, оскільки невизначеність до кінця головних положень у Конституції держави, завдає швидше збитків для цієї держави».

Г.Ю.ГАЙМЗЬОТ також висловив переконання, що українським політикам необхідно консолідувати зусилля для подолання наслідків економічної кризи. «Я представляю країну, яка позитивно ставиться до України. І ми переконані, що в умовах фінансової кризи у світі, Україні потрібна консолідація зусиль політичних сил та діючий парламент, для того, щоб боротись з наслідками цієї кризи», - сказав посол Німеччини.

Г.Ю.ГАЙМЗЬОТ також наголосив, що прозорість законодавства, чітка співпраця між гілками влади в Україні, ефективна діяльність українського парламенту беззаперечно буде потужним стимулом для збільшення притоку німецьких інвестицій до української економіки. На думку посла Німеччини, зараз є певні стримуючі фактори, які викликають застереження у потенційних німецьких інвесторів.

Під час зустрічі також обговорювались питання проведення в Україні Євро-2012 та співпраця в галузі альтернативних джерел енергії.

На завершення зустрічі посол Німеччини наголосив: «В України величезний потенціал, і він далеко не вичерпаний – це стосується багатьох сфер економіки. Я вірю, що Україна та Німеччина буде нарощувати свою співпрацю».