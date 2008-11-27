В ЄС посилять боротьбу зі свербцем

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Єврокомісія схвалила заходи для попередження розповсюдження свербця (нейрорлогічнне захворювання, відоме у кіз та овець).

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Ніна ПАПАДЛАКІ.

За її словами, 26 листопада країни-члени ЄС підтримали пропозиції Єврокомісії, що передбачають, зокрема, цільову заборону на використання враженого молока жуйних тварин для годування. Так, пропозиція передбачає заборону на використання для годування тварин молока від вражених свербцем стадами великої рогатої худоби та овець, а також заборону на використання молока кіз.

Крім того, пропозиції передбачають вилучати чутливих до хвороби овець та кіз для заміни на більш генетично стійкі види. Пропонується, що така заміна здійснюватиметься за фінансової участі Єврокомісії. Кози та чутливі вівці мають бути вилучені з молочних ферм протягом 18 місяців після встановлення діагнозу «класичний свербець».

Пропозиції не стосуються використання молока для споживання людьми, що означає, що молоко від вражених тварин може використовуватися для виробництва сирів.

Пропозиції будуть передана до Європарламенту, якій планує визначитися щодо них протягом місяця.