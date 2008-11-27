Польща дасть 5 млн. євро на програми розвитку в Україні

Київ. 27 листопада. УНІАН. Для реалізації програм розвитку в Україні в наступному році Польща планує виділити близько 5 млн. євро. Про це повідомив директор Департаменту співробітництва у сфері розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща паном Марек ЗЮЛКОВСЬКИЙ на зустрічі з міністром регіонального розвитку та будівництва України Василем КУЙБІДОЮ сьогодні в Києві.

Як повідомляє прес-служба Мінрегіонбуду, під час зустрічі, ініційованою польською стороною, В.КУЙБІДА та М.ЗЮЛКОВСЬКИЙ обговорили питання європейської інтеграції, міжрегіонального співробітництва та технічної допомоги Республіки Польща Україні.

Зокрема, як поінформував М.ЗЮЛКОВСЬКИЙ, у 2009 році Польща планує виділити близько 40 млн. євро на реалізацію різноманітних програм розвитку для низки країн. Пріоритетними країнами в цьому питанні для Польщі, за словами польського урядовця, є Україна, Білорусь, Грузія і Молдова. Для реалізації програм розвитку в Україні в наступному році Польща планує виділити близько 5 млн.євро. Однак, як зазначив М.ЗЮЛКОВСЬКИЙ, приблизно така ж сума була виділена і в цьому році на реалізацію більше 100 програм. Він додав, що така кількість програм значно розпорошує кошти, тому запропонував міністру регіонального розвитку та будівництва України спільно визначити пріоритетні програми, на яких можна було б зосередити заплановані кошти.

У свою чергу В.КУЙБІДА поінформував, що сьогодні на стадії доопрацювання Меморандум співпраці між Україною та Європейською комісією з регіональної політики, про який було досягнуто згоди місяць тому з Єврокомісаром Данотою ХЮБНЕР. На думку міністра, було б доречно визначатися з програмами розвитку на наступний рік, виходячи з Меморандуму співпраці, в якому буде визначено пріоритети.