Китай відмовився від самміту з ЄС

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Китай відмовився від проведення самміту з ЄС через намір Саркозі зустрітися з Далай-Ламою.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено Пекіном 26 листопада.

Як повідомляє сьогодні «Financial Times» з посиланням на представника ЄС в Пекині, рішення було викликано заявою Президента головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ про намір зустрітися наступного місяця у Польщі з Далай-Ламою.

За словами дипломата, це рішення демонструє наскіьки сильним є бажання Китаю ізолювати Далай-Ламу, якій перебуває у вигнанні.

ЄС офіційно вже висловив жаль з приводу рішення влади Китаю скасувати запланований на 1 грудня в Ліоні самміт, на якому планувалося, зокрема, провести дискусію щодо пошуку шляхів виходу з фінансової кризи.

Н.САРКОЗІ поки не змінив свого наміру зустрітися з Далай-Ламою 6 грудня цього року у Варшаві. Крім того, 4 грудня Далай-Лама має відвідати в Брюссель і виступити перед депутатами Європарламенту.