66% поляків не відчули наслідків кризи

Варшава. 27 листопада. УНІАН. Понад дві третини поляків не відчувають наслідків фінансової кризи у світі, яка призвела до краху світових фондових ринків, банкрутства низки світових фінансових фірм-гігантів та змусила уряди більшості країн в терміновому порядку виділяти сотні мільярдів доларів на боротьбу з нею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані опитування TNS OBOP, проведеного у листопаді, в ході якого було опитано 1000 поляків.

За даними опитування, серед наслідків кризи, яку відчули поляки, опитані найчастіше називали подорожчання імпортних товарів -17%.

16% відзначали зменшення вартості коштів, які вони відкладали у пенсійних фондах. 11% були змушені сплачувати більший розмір кредиту. 5% опитаних втратили гроші від інвестицій в цінні папери та через подорожчання валюти. 4% опитаних мали проблеми із отриманням кредиту.

Водночас 59% поляків вважають, що наслідки кризи ще проявляться найближчим часом у порівнянні з 13%, які думають, що криза вже минула.

TNS OBOP запитав також про очікування в справі цін, експорту, безробіття, заощаджень та боргів. «У кожній з цих позицій кількість песимістів перевищувала кількість оптимістів», - відзначили в компанії.

87% опитаних сказали, що очікують у найближчий рік подорожчання товарів, 44% передбачать зростання безробіття, а 55% непокоїть зростання заборгованості перед банками.