Іспанія направить 11 млрд. євро на стимулювання економіки

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Іспанській уряд розпочинає програму стимулювання економіки вартістю 11 млрд. євро.

Як повідомляє агентство AFP, про це заявив сьогодні прем’єр-міністр країни Хосе Луї Родрігес САПАТЕРО.

У виступі в парламенті іспанській прем’єр заявив, що більшість цих коштів спрямовуватиметься на реалізацію інфраструктурних проектів. Вартість програми становить 1,1% річного ВВП Іспанії і дасть можливість створити 300 тис. нових робочих місць.

Планується, що план стимулювання економіки буде затверджений на засіданні уряду у п’ятницю, 28 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Єврокомісія виступила з пропозицією започаткувати план стимулювання розвитку економіки в умовах кризи загальною вартістю 200 млрд. євро, або 1,5% річного ВВП країн-членів ЄС. 170 млрд. євро з цих коштів передбачалося витратити за рахунок бюджетів країн-членів на розвиток екологічних та інфраструктурних проектів, а також шляхом зменшення податків.