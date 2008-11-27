Втрати світу від кризи становлять 5 трлн. дол.

Київ. 27 листопада. УНІАН. Світові втрати від фінансової кризи становлять 5 трильйонів доларів. Як передає РІА ”Новости”, про це заявив в інтерв`ю агентству Франс Прес глава Всесвітнього економічного форуму в Давосі професор Клаус ШВАБ (Klaus Schwab).

”Через фінансову кризу втрачено близько 5 трильйонів доларів, і тепер (уряди) повинні їх поновити”, - сказав К.ШВАБ. Він зазначив, що, незважаючи на песимістичність прогнозу, криза одночасно дає колосальні можливості для використання нових технологій і зміни кон`юнктури ринку. За його словами, в умовах найбільшої за 70 років кризи 39-й щорічний економічний форум, який відбудеться в швейцарському Давосі в січні 2009 року, стане найважливішим за всю його історію. За словами К.ШВАБА, всього на форумі візьмуть участь більш як 160 глав держав і урядів і міністрів, а також більше тисячі впливових бізнесменів, перш за все з країн ”вісімки”. Учасники п`ятиденної зустрічі обговорять не тільки подолання глобальної фінансової кризи, але й перспективи стійкого економічного розвитку, вдосконалення управління і зміцнення громадянського суспільства.

Поки що свою участь у форумі підтвердив тільки прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН.