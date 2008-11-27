ЄК вимагає від Німеччини змінити закон про приватизацію Volkswagen

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Єврокомісія знову закликає Німеччину змінити закон про приватизацію Volkswagen.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні Комісія вирішила формально звернутися до уряду Німеччини з вимогою виконати рішення Європейського суду від 23 жовтня 2007 року, якій визнав три положення закону такими, що не відповідають законодавству ЄС, і, зокрема, статті 56 Угоди ЄС про вільний рух капіталів.

Єврокомісія, зокрема, надіслала Німеччини листа вмотивованої думки, що є другим етапом процедури про порушення законодавства ЄС.

Європейський суд визнав такими, що не відповідають законодавству ЄС положення в законі 1960 року про обов’язкову присутність держави в Наглядовій раді, 20%-ий блокуючий пакет та положення про те, що незалежно від кількості акцій, акціонер може голосувати лише двадцятьма відсотками.

Лист вмотивованої думки є другим етапом процедури про порушення законодавства ЄС. Якщо протягом двох місяців Єврокомісія не отримає задовільних відповідей від країн-членів, вона може передати справу до Європейського суду.