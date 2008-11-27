У листопаді Індекс економічних очікувань сягнув нових мінімумів

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. У листопаді Індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) впав в єврозоні на 5,1 пункти порівняно з жовтнем – до 74,9 пункти, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 6,7 пункти – до 70,5 пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Таким чином, в обох зонах Індекс економічних очікувань в ЄС-27 перебуває на мінімальному рівні з 1985 року, а в єврозоні – з серпня 1993 року.

Згідно з повідомленням, зниження індексу в ЄС-27 було суттєвим в сфері виробництва, сфері послуг та будівництва. Очікування в сфері роздрібної торгівлі знизилися в ЄС-27 та практично не змінилися в євро зоні, а індекс довіри споживачів практично не змінився.

У жовтні Індекс економічних очікувань знизився у єврозоні на 7,1 пункти, в ЄС-27 – на 7,4 пункти.