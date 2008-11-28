Качинський відмовився від охорони

Варшава. 28 листопада. УНІАН. Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ відмовився від послуг Бюро охорони уряду (BOR) на час свого тижневого візиту до Азії, що розпочинається в неділю, 30 листопада, через відсторонення від обов’язків керівника його охорони Кшиштофа ОЛЬШОВЦА.

Як передає TVN24, Л.КАЧИНСЬКИЙ сказав, що не бачить «жодної вини» К.ОЛЬШОВЦА в інциденті в Ахалгорі (Грузія), відзначивши, що керівництво BOR, яке відсторонило К.ОЛЬШОВЦА на час проведення розслідування в цій справі, вийшло за межі своїх повноважень.

Президент Польщі сказав, що хоче, аби його охороняли люди, яким він довіряє.

«В цій ситуації (відсторонення К.ОЛЬШОВЦА) я дякую за опіку BOR на час мого візиту до Азії, бо я мушу мати людей, яким повністю довіряю», - сказав Л.КАЧИНСЬКИЙ.

Польський Президент додав, що знає К.ОЛЬШОВЦА 18 років, і він «жодного разу» його не підвів.

Тим часом прес-секретар BOR Даріуш АЛЕКСАНДРОВИЧ повідомив, що закон зобов’язує охороняти найвищих посадовців в Польщі і не передбачає можливості відмовитись від охорони.

Він також додав, що відсторонення К.ОЛЬШОВЦА не означає його звільнення зі служби чи іншу санкцію, а є лише частиною технічної процедури для розслідування інциденту.

Експерти, опитані TVN24, також зауважили, що керівництво країн, які Л.КАЧИНСЬКИЙ планує відвідати в рамках свого азійського турне, можуть відмовити його прийняти через відсутність охорони.

За даними прес-служби Л.КАЧИНСЬКОГО, Президент Польщі з 30 листопада по 7 грудня перебуватиме з візитом в Монголії, Японії та Кореї.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Агенція внутрішньої безпеки Польщі (ABW) оприлюднила рапорт з розслідування інциденту в Ахалгорі 23 листопада, в якому вказала на недоліки в організації візиту Л.КАЧИНСЬКОГО до Грузії, що загрожувало його безпеці.

За даними ABW, найбільше помилок допустились грузинські спецслужби, але вказують також на факт, що на момент інциденту поруч з президентом Польщі не було працівників BOR, які повинні були бути з ним.

BOR та ABW є урядовими структурами.

Уряд Польщі з листопада 2007 року контролює ліберальна партія «Громадянська платформа», яку очолює прем’єр Дональд ТУСК, який програв Л.КАЧИНСЬКОМУ президентські вибори в 2005 році, і який є потенційним кандидатом в президенти на виборах 2010 року.