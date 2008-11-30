У Брюсселі відбудеться засідання Комітету Грузія-НАТО

В ході засідання міністри закордонних справ країн-членів НАТО та Грузії обговорять актуальні питання двосторонніх відносин, в тому числі оцінять готовність Грузії до отримання Плану дій щодо членства в НАТО. По завершенню відбудеться прес-конференція Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп Схеффера та міністра закордонних справ Грузії Еки Ткешелашвілі

Дата проведення: 3 грудня 2008 року Час початку: 10-10. Час прес-конференції:11-15