У Брюсселі відбудеться засідання Комітету Грузія-НАТО
14:35, 30 листопада 2008Новини ЄС
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В ході засідання міністри закордонних справ країн-членів НАТО та Грузії обговорять актуальні питання двосторонніх відносин, в тому числі оцінять готовність Грузії до отримання Плану дій щодо членства в НАТО. По завершенню відбудеться прес-конференція Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп Схеффера та міністра закордонних справ Грузії Еки Ткешелашвілі
Дата проведення: 3 грудня 2008 року Час початку: 10-10. Час прес-конференції:11-15
Час початку: 10-10.
Час прес-конференції:11-15
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