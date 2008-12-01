Ющенко каже, що НАТО зацікавлене в Україні

Київ. 1 грудня. УНІАН. Президент Віктор ЮЩЕНКО вважає, що НАТО зацікавлене в Україні не менше, ніж Україна в НАТО.

Про це йдеться у його статті, опублікованій в британському виданні International Herald Tribune.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що цього тижня у Брюсселі відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, на якому буде зроблено комплексну оцінку прогресу України у проведенні реформ. Серед іншого, йтиметься про план дій для України щодо набуття членства в НАТО.

“Говоритиму прямо - нас цікавить ПДЧ, і ми очікуємо на позитивний сигнал Альянсу. Ми вважаємо, що готові для поглиблення співпраці, переведення якої на якісно новий рівень, безумовно, буде взаємовигідним”, - зазначив Президент України.

В.ЮЩЕНКО заявив, що є чітке усвідомлення того, що успіх України на шляху до НАТО залежить від здійснення у державі ключових реформ. “Не відступаємо від цього курсу, хоч і долаємо не лише об`єктивні, а й суб`єктивні, штучні і деколи агресивні перепони”, - додав він.

“На моє переконання, НАТО зацікавлене в Україні не менше, ніж Україна в НАТО”, - сказав Президент України. За його словами, “дискусії, які точаться всередині організації, для нас зрозумілі: головне занепокоєння спричиняє негативна реакція Росії на євроатлантичні прагнення України”. З цього приводу В.ЮЩЕНКО зазначив, що Альянс завжди наголошував на політиці «відкритих дверей».