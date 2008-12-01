Баррозу каже, що Британія ближче до євро, ніж раніше

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ заявляє, що Британія зараз ближче до євро, ніж будь-коли раніше.

Про це він заявив 30 листопада в ефірі французьких радіо RTL/телеканалу LCI.

“Я думаю, що ми зараз ближче до цього, ніж раніше. Подивіться, що відбувається. Я можу вам сказати, при цьому, я не хочу порушувати конфіденційність деяких розмов, що деякі британські політики сказали мені, що, якби зараз мали євро, то ситуація була б кращою”, - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Водночас, Президент Єврокомісії зазначив, що британці є дуже прагматичними, і в той день, коли вони дійдуть висновку, що було б краще приєднатися до зони євро, вони зроблять це.

При цьому, за словами Ж.БАРРОЗУ, сучасна фінансова криза підкреслила важливість євро, як валюти, що забезпечила стабільність в єврозоні.

Він також зазначив, що на сьогодні більшість британських політиків виступають проти приєднання до зони євро.

Сьогодні на брифінгу в Брюсселі речник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР зазначив, що євро може бути “стабілізуючим якорем у важкі часи”. Водночас, він наголосив, що коментарі Ж.БАРРОЗУ були лише “роздумами”.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2008 року, до зони євро належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта та Кіпр.