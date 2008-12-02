Єврогрупа підтримала пакет стимулювання економіки

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Міністри фінансів єврозони підтримали пропозиції Євроомісії про стимулювання економіки, не домовившись про обсяги.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це пізно ввечері 1 грудня після засідання Єврогрупи повідомив її голова, прем’єр-міністр, міністр фінансів Люксембургу Жан-Клод ЮНКЕР (Jean-Claude Juncker).

“Я б не звертав особливу увагу на цифри, що важливо – те, що всі погодились з основними напрямками, запропонованими комісією”, - сказав він.

“Всі погодилися, що нам потрібна чітка фіскальна відповідь”, - додав він.

Прем’єр Люксембургу додав, що остаточно вартість державної підтримки, яка, на переконання міністрів фінансів єврозони, має в першу чергу бути спрямована на державні інвестиції, стане відомою після оприлюднення країнами-членами ЄС своїх планів.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Єврокомісія запропонувала витратити 200 млрд. євро на підтримку економіки в умовах кризи.

Більша частина цих коштів – 170 млрд. євро – має бути виділена з бюджетів країн-членів ЄС, решта 30 млрд. - з бюджету ЄС та за рахунок Європейського інвестиційного банку. Загальна вартість проекту становить 1,5% річного ВВП країн-членів ЄС.

На переконання Єврокомісії, державні гроші мають піти на підтримку екологічних ініціатив, кредити промисловості, а також – за рахунок зниження податків.