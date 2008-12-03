Британський інститут оснастить лабораторії України проти біотероризму

Київ. 3 грудня. УНІАН. Науково-дослідний інститут Southern Research Institute (Бірмінгем, Велика Британія) отримав контракт на суму 37 млн. доларів на оснащення діагностичних лабораторій по боротьбі з біотероризмом в Україні у рамках спільної американсько-української програми.

Як пише британське ділове видання Birmingham Business Journal, інститут підписав п’ятирічний підрядний контракт з компанією Black & Veatch, яка, у свою чергу, уклала контракт з Агентством Міністерства оборони США зі зменшення загрози (DTRA). Black&Veatch займається розробкою і налагодженням електронної системи спостережень за захворюваннями.

Black&Veatch уклало підрядний контракт з британським науково-дослідним інститутом, щоб забезпечити українські лабораторії новим діагностичним устаткуванням, яке зможе вчасно виявити особливо небезпечні патогенні мікроорганізми, запобігти епідеміям і потенційним пандеміям унаслідок біотероризму.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони США виділить Україні 175 млн. дол. на боротьбу з біотероризмом. Передбачається, що на ці кошти в Україні оснащуватимуться хімічні лабораторії, а також створюватиметься сховище для патогенних мікроорганізмів.