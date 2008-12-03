Великобританія підтримує членство України в ЄС

Київ. 3 грудня. УНІАН. Велика Британія підтримує майбутнє членство України у Європейському Союзі за умови, якщо Україна виконає всі необхідні критерії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала міністр Великої Британії у справах Європи Керолайн ФЛІНТ, яка перебуває з візитом в Україні, після зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛІСЄЄВИМ.

“Через нашу партнерську роботу і через наш голос у ЄС ми і надалі будемо підтримувати прагнення України щодо членства у ЄС. 2009 рік стане чудовою можливістю продовжити цю тенденцію і рухатися далі в цьому напрямку”, - сказала вона.

За словами К.ФЛІНТ, у ході візиту під час зустрічей з керівництвом України обговорювалися питання майбутньої співпраці двох країн.

“Необхідно визначити напрямки, де ще слід попрацювати, де ще можна укріпити позицію України. Ще важливіше видати такі результати, які призведуть до кінцевої мети, тобто членства в ЄС”, - сказала вона, додавши, що візит до України зміцнив її аргументи в цьому питанні.

К.ФЛІНТ вважає, що Україна і Велика Британія могли б і надалі працювати в напрямку зміцнення відносин у бізнесовій галузі. Також Велика Британія могла б надати допомогу Україні у сфері юстиції та внутрішніх справ.