Україна швидко розробить річну національну програму співпраці з НАТО

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає, що Україна швидко розробить національну річну програму співпраці з НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це В.ОГРИЗКО заявив сьогодні журналістам перед початком засідання Комітету Україна-НАТО.

За його словами, Цільовий план дій Україна-НАТО на 2009 рік можна переформувати в національну річну програму співпраці з Альянсом.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Кабінет міністрів України затвердив проект Указу Президента України про Цільовий план Україна-НАТО на 2009 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО.

2 грудня Рада Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів вирішила посилити співпрацю з Україною та Грузією, у тому числі шляхом створення національних річних програм. Водночас Рада не розглядала питання про надання Україні та Грузії Планів дій щодо членства в НАТО.

Коментуючи рішення Ради НАТО про посилення співпраці з Україною, у тому числі шляхом створення національних програм, В.ОГРИЗКО заявив, що Україна фактично отримала від НАТО План дій щодо членства.