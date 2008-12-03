В Україні та польщі пройде фестиваль “Jazz Bez”

Київ. 3 грудня. УНІАН. 5-14 грудня в Україні та Польщі відбудеться Восьмий міжнародний фестиваль “Jazz Bez”.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН організатор фестивалю, прес-секретар мистецького об’єднання “Дзига” (Львів) Юрко ВОВКОГОН, упродовж 10 днів у 9 містах України та Польщі виступлять 24 колективи та 93 музиканти з 12 країн світу – США, Польща, Литва, Латвія, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Франція, Росія, Румунія, Італія та Україна. До традиційних місць проведення фестивалю - Львова та Перемишля - приєднались українські міста Севастополь, Київ, Луцьк, Тернопіль, та польські – Люблін, Санок і Ярослав.

Серед найбільш знакових імен фестивалю: Давид ГОЛОЩОКІН (Санкт-Петербург), Петрас Вішняускас (Вільнюс), Мирча ТИБЕРИАН (Бухарест), Клаус КЮГЕЛЬ (Кельн), Яцек КОХАН (Варшава), Енцо РОККО (Кремона), “Laboratorium” з Польщі та “Saga Quartet” з Литви, і три найкращі саксофоністи 2008 року: Матч ГУСТАФССОН, Петер БРОЦМАНН і Кен ВАНДЕРМАРК.

За словами прес-секретаря, родзинкою цьогорічного “ДжазБезу” стане поєднання у рамках одного фестивалю максимальної кількості джазових стилів та різноманітних технік виконання від майстрів джазу з багатьох країн.

У Києві фестиваль “Jazz Bez” презентуватиметься у рамках постійного проекту “Львівська площа”, покликаного демонструвати столичній публіці “родзинки” львівського мистецького життя.

14 грудня у Будинку художника відбудеться концерт львівського гурту “Shockolad + PL” і “Bogna Kicinska Jazz Project” з Варшави, який поєднає джаз, фольк, електроніку та драм-н-бейс.