Ющенко подякував Британії за підтримку

Київ. 3 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО подякував міністру Великої Британії у справах Європи Керолайн ФЛІНТ за підтримку Лондоном курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося сьогодні на зустрічі В.ЮЩЕНКА і К.ФЛІНТ, яка перебуває в Україні з візитом.

«Ми високо цінуємо послідовну підтримку британської сторони в питанні інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур», - наголосив Президент.

Зокрема, він зазначив, що рішення Північноатлантичної ради, яка 2-3 грудня провела засідання на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі, відкривають нові можливості у розвитку відносин України з НАТО.

В.ЮЩЕНКО також висловив вдячність Великій Британії за підтримку зусиль України з міжнародного визнання Голодомору 1932-1933 рр. в Україні геноцидом українського народу. В.ЮЩЕНКО особливо відзначив, що серед делегацій понад 40 країн світу, які приїхали до Києва для вшанування 75-х роковин Голодомору, була і британська делегація. «Ми вдячні за слова підтримки, з якими звернулися до українського народу прем`єр-міністр Великої Британії Гордон БРАУН та державний секретар у закордонних справах Девід МІЛІБЕНД, а також за підтримку у вшануванні пам`яті жертв Голодомору на території Великої Британії», - сказав Президент України.

Під час зустрічі були обговорені актуальні питання розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією.

Також сторони обговорили питання започаткування практичного двостороннього діалогу щодо лібералізації візового режиму для громадян України.