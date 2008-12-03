ЄК виділить 600 млн. євро на ”Східне партнерство”

Київ. 3 грудня. УНІАН. Європейська Комісія має намір виділити 600 млн. євро на реалізацію програми “Східне партнерство”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції глава Представництва Європейської Комісії в Україні Жозеф Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

Він зазначив, що поки що не може назвати суму, яку буде виділено з цих коштів Україні, і наголосив, що ці кошти виділяються на проведення реформ.

Ж.ТЕЙШЕЙРА нагадав, що програму має схвалити Рада ЄС на засіданні 11-12 грудня у Брюсселі. Також, за його словами, очікується, що у квітні або червні відбудеться саміт “Східного партнерства”. “Це поки що у планах, які остаточно не затверджені”, - додав він.

Глава Представництва Єврокомісії також зазначив, що програма спирається на Європейську політику сусідства. “Цей документ визначає європейське прагнення і європейську сутність, але не визначає наперед майбутнього членства”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ініціатива “Східного партнерства” була запропонована наприкінці 2007 року Польщею та Швецією з метою посилення розвитку відносин зі східними сусідами ЄС після того, як Франція запропонувала створити “Союз для Середземномор’я” – ініціативу, що має сприяти посиленню відносин ЄС з південними країнами-сусідами.