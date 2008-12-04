Ющенко хоче говорити про НАТО без галасу

Київ. 4 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає без “галасу” і “емоцій” вести ґрунтовну розмову про переваги членства України в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на урочистостях з нагоди 17-річниці Збройних сил України.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що надійні гарантії захисту і територіальної цілісності України дасть тільки повноцінне й повноправне входження нашої держави до євроатлантичного простору колективної системи безпеки, яка об’єднує провідні країни світу.

“Тут не потрібно галасу, тут не потрібно занадто емоційних дискусій. Тут треба формувати ґрунтовну очевидну відповідь на очевидну річ”, - зауважив глава держави.

Президент повторив свою позицію щодо переваг вступу України до НАТО.

При цьому він закликав військовослужбовців бути в авангарді роботи щодо інтеграції України до Північноатлантичного альянсу.