Рада міністрів ЄС обговорить Східне партнерство

Брюссель. 5 грудня. УНІАН. Рада міністрів із загальних питань і зовнішніх відносин ЄС на своєму засіданні 8 грудня обговорить Східне партнерство.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії.

«Комісар з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР представить пропозиції по Східному партнерству, після чого вони також будуть винесені на розгляд Європейської Ради (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС - УНІАН) 11-12 грудня», - сказав співрозмовник агентства.

За словами представника Єврокомісії, ще до кінця цього року пропозиції Комісії почнуть обговорюватися в робочих групах, процес обговорення продовжиться до кінця-січня - початку лютого, після чого Комісія розраховує, що пропозиції будуть схвалені на самміті ЄС в березні 2009 року.

При цьому, як уточнило джерело, самміт голів держав і урядів країн-членів ЄС та країн-східних партнерів, який повинен офіційно проголосити почало реалізації програми, може відбутися вже в квітні наступного року.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Єврокомісія представила свої пропозиції щодо Східного партнерства – польсько-швецької ініціативи, представленої у травні цього року і схваленої на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у червні.

1 вересня цього року Європейська Рада на фоні російсько-грузинської війни закликала прискорити роботу над імплементацією ініціативи. Очікується, що на грудневому засіданні Європейської Ради лідери голів держав та урядів країн-членів ЄС обміняються думками щодо представлених пропозицій, а остаточне рішення схвалять вже у березні наступного року.

Східне партнерство має охопити 6 країн-сусідів ЄС: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.