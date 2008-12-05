ЄК витратить 1,7 млрд. євро на розвиток залізниць

Брюссель. 5 грудня. УНІАН. Єврокомісія витратить 1,7 млрд. євро на 11 проектів з розвитку залізниць в Європі.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в прес-службі Єврокомісії, відповідні рішення були підписані сьогодні віце-президентом Єврокомісії, відповідальним за питання транспорту, Антоніо ТАЙАНІ.

Рішення стосуються розвитку залізниць в Італії, Австрії, Франції, Німеччині, Словенії та Угорщині. Гроші виділятимуться в рамках бюджетних програм на розвиток транс-Європейської транспортної мережі на 2007-2013 роки.

Проекти стосуватимуться, зокрема, будівництва залізничної лінії між Ліоном та Туріном, а також тунелю через Альпи, підготовчих робіт з будівництва під’їздних доріг до Бреннерського тунелю (Італія), розвитку залізничної лінії між Будапештом-Келєті та Мішкольцом-Ніредьхазою тя ряду інших залізничних проектів.