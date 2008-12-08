МЗС знайшло двох операторів для проведення смс-вікторини про НАТО

Київ. 8 грудня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України знайшло операторів мобільного зв’язку для проведення SMS-вікторини про НАТО.

Про це, відповідаючи на запитання УНІАН сьогодні на брифінгу, повідомив речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«Було запропоновано двом окремим операторам, обидва легко погодилися, бо розуміють, що це передусім буде промоція самого оператора, а вже потім - НАТО», - сказав він.

При цьому В.КИРИЛИЧ не уточнив, які саме оператори погодилися, зазначивши, що надасть цю інформацію після підписання угоди.

Він висловив сподівання, що така угода буде підписана вже цього тижня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада в Україні мала стартувати SMS-вікторина про НАТО. Технічним партнером заходу виступив оператор мобільного зв’язку “Українські радіосистеми” (“Білайн”).

1 грудня В.КИРИЛИЧ повідомив, що SMS-вікторину про НАТО призупинено.

За його словами, SMS-вікторина призупинена з «не до кінця відомих МЗС причин», а оператор посилається на певні неузгодженості технічного характеру. В.КИРИЛИЧ також наголосив, що акцію призупинено не з вини МЗС України.

Переможці вікторини здійснять дводенну поїздку до Брюсселя.