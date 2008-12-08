ЄС розпочав операцію проти піратів Сомалі

Брюссель. 8 грудня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС офіційно схвалила рішення про започаткування морської військової операції проти піратів Сомалі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Ради.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС підтримала проведення морської операції проти піратів у берегів Сомалі.

Згідно з рішенням, операція під назвою “Аталанта” проходитиме на реалізацію ряду резолюцій Ради Безпеки ООН для захисту кораблів з вантажем в рамках Всесвітньої продовольчої програми, що перевозять продовольчу допомогу переміщеним особам в Сомалі, а також іншим кораблям, що можуть зазнавати нападів піратів під час проходження вздовж узбережжя Сомалі.

В рамках операції передбачається, в тому числі, можливість розміщення зброї на кораблях, що здійснюють перевезення вантажів в рамках Всесвітньої продовольчої програми, спостереження за зоною навігації вздовж узбережжя Сомалі, захист торгівельних суден.

Командування операцією доручено англійському віце-адміралу Філіпу ДЖОНСУ, а штаб-квартиру операції вирішено розмістити в англійському Нортвуді.

За даними Єврокомісії, в 2007 році кількість піратських нападів на риболовні та торгівельні судна зросла на 17%, а загальна кількість зареєстрованих випадків становила 282. При цьому близько 10 суден та 200 моряків залишаються в руках піратів і досі. 20 членів екіпажів суден загинули від рук піратів в 2007 році.