Ющенко поїхав до Литви

Київ. 9 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Литовської Республіки.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час візиту В.ЮЩЕНКО планує підписати «дорожню карту» розвитку стратегічних відносин між Україною та Литвою на 2009-2010 роки. У документі виписано алгоритм взаємодії двох країн на найближчу перспективу і насамперед – підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Під час візиту особливу увагу буде приділено енергетичній співпраці між двома країнами. Йтиметься про співпрацю в рамках Євразійського нафтотранспортного коридору на базі практичної реалізації проекту нафтотранспортного коридору “Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ” з можливим відгалуженням до території Литви.

Також обговорюватиметься питання створення та наповнення дієвими проектами Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енерготранзитного простору. Планується обговорити і співпрацю в галузі електроенергетики та розвитку альтернативних джерел енергії.

Як зазначає прес-служба глави держави, українська сторона зацікавлена у переведенні в площину практичного експертного обговорення питання щодо можливостей довгострокового імпорту Литвою електроенергії з України.

Під час переговорів також значну увагу буде приділено питанням євроатлантичної інтеграції України. Зокрема, підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, де чітко буде зафіксовано перспективу членства України в ЄС; проведення прагматичного діалогу між Україною та ЄС щодо запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС та погодження відповідної «дорожньої карти», реалізації якої дозволить досягти цієї мети.

Окремим пунктом порядку денного стане питання спрощення візового режиму для українських громадян.

Також йтиметься про забезпечення послідовного руху України до вступу в НАТО.