Брюссель. 9 грудня. УНІАН. ЄС вважає, що Хорватія має прискорити реформи для переходу до фінальної стадії переговорів про вступ до Євросоюзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених Радою міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС, схвалених 8 грудня.

“Рада вітає Хорватію із значними зусиллями, які вона здійснила протягом року, що спливає, і з гарним прогресом, якого вона досягла в цілому. Переговори ідуть в гарному напрямку і увійшли до визначальної фази”, - зазначається у висновках.

Водночас, у документі наголошується, що Хорватія має прискорити реформи, зокрема, в судовій сфері, в області публічної адміністрації, боротьби з корупцією, покарання за військові злочини, а також економічні реформи.

Рада міністрів наголосила на важливості співпраці Хорватії з Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії, включаючи надання доступу до архівних документів.

Рада також ще раз наголосила на тому, що ритм переговорів залежить виключно від прогресу, здійсненого Хорватією.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Єврокомісія представила доповіді про прогрес, здійснений Туреччиною та країнами Західних Балкан на шляху приєднання до ЄС, а також комюніке для Європарламенту та Ради ЄС щодо розширення.

Згідно з представленими документами, Єврокомісія, зокрема, вважала за можливе в 2009 році завершити переговори з Хорватією про вступ до ЄС.

Єврокомісія також представила дорожню карту для Хорватії для досягнення цього протягом наступного року.