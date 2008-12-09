ЄС відзначає незначний прогрес Туреччини в реформах

Брюссель. 9 грудня. УНІАН. Європейський Союз відзначає незначний прогрес Туреччини в реформах. Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС, схвалених на засіданні 8 грудня.

“Раді із жалем відзначає, що Туреччина здійснила протягом поточного року дуже обмежений прогрес, зокрема, в питанні політичної реформи”, - зазначається у документі.

Рада міністрів нагадала стратегічну важливість Туреччини для ЄС, а також привітала активну роль Туреччини в дипломатичних ініціативах на Південному Кавказі та Середньому Сході. Крім того, Рада закликала Туреччину до зближення з Вірменією.

Міністри країн-членів ЄС також висловили задоволення тим, що політична криза в країні була успішно подолана

Водночас, міністри зазначили, що Туреччина має докласти багато зусиль для продовження судової реформи, створення стратегії боротьби з корупцією та захисту прав громадян, запровадження політики “нульової толерантності” до тортур і поганого ставлення до в’язнів, гартувати права і свободи, і, зокрема, свободу слова та віросповідання, забезпечити повагу до права власності, повагу до національних меншин, жінок, забезпечити права дітей та профспілок, а також посилити цивільний контроль за армією.

Рада міністрів висловила підтримку Туреччині у її боротьбі з тероризмом, однак водночас зазначила, що ця боротьба має вестися з урахуванням прав людини, фундаментальних свобод та міжнародного права.

У своїх висновках Рада зазначила, що Туреччина не змогла досягнути прогресу на шляху покращення відносин з Кіпром і заявила, що очікує на такий прогрес в найближчому майбутньому.

Рада також наголосила, що ритм переговорів про приєднання Туреччини до ЄС залежатиме виключно від прогресу, досягнуто Туреччиною на шляху необхідних реформ.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Єврокомісія представила доповіді про прогрес, здійснений Туреччиною та країнами Західних Балкан на шляху приєднання до ЄС, а також комюніке для Європарламенту та Ради ЄС щодо розширення.

У доповіді стосовно Туреччини, Єврокомісія відзначила конструктивну роль, яку відігравала Туреччина під час російсько-грузинської війни, водночас, підкресливши, що внутрішнє життя країни характеризувалося суттєвим політичним тиском, що не дало її можливості провести необхідні реформи.

Єврокомісія щорічно готує доповіді про прогрес, здійснений країнами-кандидатами на членство в ЄС.