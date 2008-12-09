Україна розраховує на сприяння Литвив переговорах про ЗВТ з ЄС

Київ. 9 грудня. УНІАН. Україна розраховує на сприяння Литви у переговорах щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом і запровадження безвізового режиму з ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО сказав на зустрічі із прем`єр-міністром Литовської Республіки Андрюсом КУБІЛЮСОМ сьогодні у Вільнюсі.

Під час зустрічі В.ЮЩЕНКО відзначив важливість реалізації положень Дорожньої карти розвитку стратегічного партнерства між Україною та Литовською Республікою на 2009-2010 роки, яку було підписано сьогодні. Він висловив переконання, що послідовна імплементація положень Дорожньої карти активізує існуючі двосторонні інституційні механізми співпраці.

Президент України та прем`єр-міністр Литви обговорили українсько-литовське співробітництво в торговельно-економічній сфері. При цьому, зокрема, було наголошено, що доцільною є активізація роботи Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

Окремої уваги було надано співпраці у сфері енергетики, транспортній сфері (продовження спільних зусиль для підвищення ефективного функціонування потягу комбінованих перевезень «Вікінг»). Також йшлося про гуманітарне співробітництво України з Литвою.

Під час зустрічі також обговорювалося питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна високо цінує підтримку з боку Литовської Республіки євроінтеграційних та євроатлантичних зусиль нашої держави. За його словами, Україна розраховує на сприяння литовської сторони у переговорах щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також у рамках діалогу щодо визначення умов запровадження безвізового режиму. В.ЮЩЕНКО висловив вдячність за практичну допомогу Литви державним інституціям України у сфері європейської інтеграції, особливо відзначивши, що такої кількості проектів, які вже реалізуються в Україні спільно з Литвою, наша держава не має з жодною іншою державою-членом ЄС.

У зустрічі взяли участь міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО та заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.