ЄБРР дав 10 млн. євро ”Укрексімбанку”

Київ. 9 грудня. УНІАН. ЄБРР здійснив свою першу факторингову операцію в Україні шляхом надання кредиту «Укрексімбанку».

Як повідомляє прес-служба ЄБРР, раніше цього року банк підписав кредитну угоду на фінансування факторингових послуг у рамках Програми торгового фінансування ЄБРР на суму до 10 млн. дол. США для фінансування продажів малих і середніх виробників, імпортерів і трейдерів по всій країні.

За допомогою факторингу «Укрексімбанк» надасть своїм клієнтам додатковий спосіб отримання фінансування без застави власності.

Факторинг – купівля, управління і збір короткострокової дебіторської заборгованості фінансовим посередником – є швидким і гнучким методом поліпшення грошових потоків компанії.

Перша виплата ЄБРР на користь «Укрксимбанка» у розмірі 2 млн. доларів США надається для підтримки різних факторингових договорів, зокрема, продажу в Україні комп`ютерів, телевізійної апаратури і шпалер. Це допоможе продавцям невідкладно одержати гроші за поставлений ними товар, замість того, щоб чекати платежі від своїх клієнтів.

Директор ЄБРР зі зв`язків з банками Жан-Марк ПЕТЕРШМІТТ зазначив, що кредит для «Укрексімбанку» матиме широкий вплив, допомагаючи місцевим малим і середнім компаніям підвищити конкурентоспроможність за допомогою кращого доступу до фінансування.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» - кредитно-фінансова установа з 100% державним капіталом.

Активи банку на 1 жовтня ц.р. становили 34,713 млрд. грн., зобов`язання - 31,316 млрд. грн., власний капітал - 3,396 млрд. грн., статутний капітал - 2,063 млрд. грн.

Чистий прибуток ВАТ «Укрексімбанк» за підсумками 9 місяців ц.р. становив 508,81 млн. грн.