В Греції загальний страйк

Київ. 10 грудня. УНІАН. Загальний страйк сьогодні паралізував Грецію, влада побоюється продовження безпорядків, що розпочалися 6 грудня, коли поліцейський застрелив 15-річного анархіста, передає РІА “Новости”.

Протягом дня в Афінах заплановані масовий хід профспілок.

Прем`єр-міністр Греції Костас КАРАМАНЛІС вимагає від профспілок відмінити заплановані на сьогодні заходи, оскільки ними можуть скористатися екстремісти для відновлення безпорядкі. Профспілки відмовилися піти назустріч побажанням прем`єра.

Генеральна конфедерація трудящих (GSEE) і Федерація службовців (ADEDY), які разом об`єднують велику частину працівників у Греції, оголосили страйк на знак протесту проти економічної політики уряду країни. Профспілки також вимагають підвищення зарплат і великих асигнувань на підтримку малозабезпечених сімей.

По всій Греції не працюють державні установи, школи та університети, багато компаній державного сектору. Афінський міжнародний аеропорт оголосив про відміну всіх рейсів - як місцевих, так і міжнародних, через страйк авіадиспетчерів. Громадський транспорт в Афінах ходить за спеціальним ”страйковим” розкладом з багатогодинними перервами в роботі.

Безпорядки і страйки, як вважають місцеві спостерігачі, чинять серйозний тиск на правоцентристський уряд країни, представлений партією К.КАРАМАНЛІСА ”Нова Демократія”. Крім того, лівоцентристська парламентська опозиція (партія ПАСОК), яку К.КАРАМАНЛІС розраховував залучити на свій бік після початку масових безпорядків, також не підтримала прем`єра. Лідер ПАСОК Йоргос ПАПАНДРЕУ вимагає дострокових виборів, мотивувавши це тим, що уряд вичерпав довіру народу.