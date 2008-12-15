Єврокомісія не коментує намірів Росії приєднатися до ОПЕК
15:02, 15 грудня 2008Новини ЄС
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Однак виступає за прозорий ринок
Брюссель. 15 грудня. УНІАН. Єврокомісія поки не коментує можливість приєднання Росії до ОПЕК.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.
“Поки рішення не схвалено, ми не коментуємо його”, - сказав він.
Водночас, характеризуючи в цілому ставлення Єврокомісії до картелів, Ф.ТАРРАДЕЛАС ЕСПУНІ зазначив, що Комісія виступає за прозорий і відкритий ринок.
Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що не виключає в майбутньому приєднання Росії до ОПЕК – Організації країн-експортерів нафти.
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