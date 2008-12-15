Комісар ЄС вітає намір Чорногорії приєднатися до ЄС

Брюссель. 15 грудня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення Оллі РЕН вітає рішення Чорногорії подати заявку на приєднання до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я вітаю заявку на членство в ЄС, представлену прем’єр-міністром Чорногорії Президенту Європейської Ради”, - зазначається у заяві.

Комісар зазначив, що тепер Рада має схвалити рішення щодо заявки Чорногорії, а Комісія – готова підготувати свою позицію щодо заявки Чорногорії, як тільки отримає відповідну рекомендацію від Ради ЄС.

О.РЕН також відзначив значний прогрес, зроблений Чорногорією у підготовці до євроінтеграції, а також стабілізуючу та конструктивну роль країни в регіоні.

Комісар також наголосив на тому, що Європейська перспектива для країн Балкан є основою стабільності та процвітання як цього регіону, так і ЄС в цілому.

Чорногорія є потенційною країною-кандидатом на вступ до ЄС. Вона підписала угоду про Асоціацію та Стабілізацію з ЄС 15 жовтня 2007 року.

Прем’єр-міністр Чорногорії Міло ДЖУКАНОВІЧ подав сьогодні заявку голвуючом в ЄС Президенту Франції Ніколя САРКОЗІ.