ЄК добиватиметься зниження нетарифних обмежень на свій експорт

Брюссель. 16 грудня. УНІАН. Єврокомісія планує добиватися зниження нетарифних обмежень на експорт товарів з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні Єврокомісією Комюніке для Європарламенту та Ради ЄС.

“В сьогоднішньому складному економічному кліматі важливіше, ніж будь-коли дати можливості для нашого бізнесу торгувати у звичайних обсягах, незважаючи на кризу”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання промисловості, гунтер ФЕРХОЙГЕН.

У комюніке Комісія, зокрема, повідомляє про наявність значної кількості торгівельних бар’єрівна важливих ринках для європейських експортерів.

У зв’язку зц им Єврокомісія хоче посилити регуляторну співпрацю з ключовими торгівельними партнерами для досягнення максимального результату.

Основними інструментами Єврокомісії в цій діяльності визначено багатосторонні та двосторонні торгівельні переговори з покращення можливостей для торгівлі, двосторонні контакти на найвищому рівні, формальні інструменти Світової організації торгівлі для боротьби з нетарифними обмеженнями, створення партнерства з доступу на ринки, яке має посилити зв’язки між Єврокомісією, країнами-членами та бізнесом для подолання бар’єрів.