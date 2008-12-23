Росія сподівається, що ЄС вплине на Україну в газових питаннях

Москва. 23 грудня. УНІАН. Росія закликає Європейський Союз вплинути на Україну для зняття можливих після Нового року проблем із транзитом російського газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Москві сьогодні заявив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО.

”У Європи достатньо можливостей вплинути на Україну для забезпечення гарантованого транзиту газу”, - сказав С.ШМАТКО.

При цьому він запевнив, що Росія поставлятиме той обсяг газу на експорт, який передбачено договором.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може Європа бути спокійною щодо поставок газу, він підкреслив: ”Європа повинна бути стурбована рішеннями, які приймає українська сторона”.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня перший віце-прем`єр-міністр РФ, голова Ради директорів ВАТ ”Газпром” Віктор ЗУБКОВ попередив європейських партнерів, що дії України, що зачіпають транзит природного газу через українську територію, можуть призвести до порушення стабільності поставок газу до Європи.

”Хотів би запевнити Вас, що ВАТ ”Газпром” буде, як завжди, в повному обсязі виконувати свої контрактні зобов`язання перед європейськими клієнтами. ... Разом із тим, не можна виключати, що нинішня позиція Української Сторони й ті або інші її кроки, що зачіпають транзит природного газу через українську територію, можуть призвести до порушення стабільності поставок газу до Європи”, - йдеться в посланні В.ЗУБКОВА голові Комісії Європейських Співтовариств і главам урядів країн Європи.

22 грудня перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК заявив, що Україна не крастиме російський газ, навіть якщо до 1 січня 2009 року не будуть підписані відповідні контракти. При цьому він зазначив, що Україна на сьогоднішній день має 16 млрд. кубометрів газу, закачаних у газові сховища. За його словами, цього газу, з урахуванням того, що видобувається в Україні, буде достатньо для забезпечення потреб країни.

23 грудня голова правління НАК «Нафтогаз України» О.ДУБИНА заявив, що «є один істотний нюанс, про який замовчують наші російські партнери. Наші запаси передбачають забезпечення суто українських споживачів, тоді як транзит європейського газу також вимагає «підживлення» технічним газом. Поставки цього газу повинен забезпечити «Газпром». Інакше, ми не зможемо на належному рівні підтримувати тиск у системі для забезпечення транзиту».

О.ДУБИНА підкреслив, що «наші газотранспортні системи інтегровані, тому ми просто приречені на партнерство й взаємну підтримку іміджу наших компаній як надійних постачальників і транзитерів газу до Європи».