Брюссель. 23 грудня. УНІАН. З 30 грудня громадяни Мальти зможуть відвідувати США без віз.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні прем’єр міністр Мальти Лоуренс ГОНЗІ.

Таким чином, на сьогодні в ЄС залишаються лише 5 країн-членів, які не підпадають під безвізовий режим з США: Греція, Польща, Кіпр, Болгарія та Румунія.

Віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО привітав досягнуту між США та Мальтою домовленість.

“Я дуже задоволений, що це відбудеться до кінця року. Це – результат багаторічних зусиль Єврокомісії та відповідних країн”, - заявив він.

Віце-президент Єврокомісії також зазначив, що Комісія продовжить роботу для того, щоб забезпечити однакове ставлення до всіх європейських громадян з боку США.