Ющенко гарантує безперебійне постачання газу до Європи
Президент виступив перед послами "великої сімки"
Київ. 24 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО від імені держави запевняє, що транзит усіх енергоносіїв до Європи буде безперебійним.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з послами країн «Великої сімки» та представником Європейської комісії, акредитованими в Україні.
«Україна гарантує забезпечення безперебійного транзиту енергоносіїв до Європи, у тому числі і російського газу», - сказав В.ЮЩЕНКО.
При цьому він поінформував, що українська сторона забезпечує регулярні платежі по поточному споживанню газу.
Водночас Президент зауважив, що непорозуміння з російською стороною, яке виникло навколо платежів за газ, «стосується сезонного накопичення газу, який був закачаний у літній період у підземні сховища».
Крім того, за словами В.ЮЩЕНКА, частину платежів за газ Україна здійснює достроково, інша частина буде перераховуватися в січні, лютому, березні - по мірі споживання газу.