МЗС планує посилити співпрацю з НАТО

Київ. 25 грудня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України планує в 2009 році посилити співпрацю з Північноатлантичним альянсом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО на прес-конференції в Києві, представляючи завдання міністерства на 2009 рік в сфері євроатлантичної інтеграції.

Серед пріоритетних завдань - також підготовка річної національної програми, складання графіку її виконання та забезпечення контролю.

Підбиваючи підсумки 2008 року міністр висловив задоволення тим, що фактично Україна отримала План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, хоча це і не підтверджено формально.

“Ми не отримали назву, але отримали суть”, - сказав В.ОГРИЗКО.

Він також заявив про те, що в 2008 році Україні вдалося підписати 6 додаткових угод з НАТО.

“Це – рекордний рік за кількістю документів”, - наголосив В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, протягом року Україна намагалася отримати ПДЧ, однак спочатку у квітні в Бухаресті лідери країн-членів НАТО відмовилися надати ПДЧ, схваливши політичне рішення щодо того, що в майбутньому Україна має приєднатися до Північноатлантичного альянсу, а на початку грудня міністри закордонних справ країн-членів НАТО вирішили запропонувати Україні щорічні цільові національні програми без ПДЧ.