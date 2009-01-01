Тимошенко обіцяє, що Європа отримуватиме газ

Брюссель. 1 січня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевнила Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ в безперервності постачання газу до Європи.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в Єврокомісії, про це йшлося під час телефонної бесіди Ю.ТИМОШЕНКО з Ж.БАРРОЗУ, яка відбулася пізно ввечері 31 грудня 2008 року.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила Президента Єврокомісії про хід переговорів щодо постачання газу з Росією та їхні можливі наслідки для ЄС. Ж.БАРРОЗУ подякував за надану інформацію. Як повідомляв УНІАН, раніше прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН також провів телефонну розмову з Ж.БАРРОЗУ.

Контракту на постачання газу між Росією та Україною поки немає.