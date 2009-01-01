Чеське президентство та ЄК стурбовані газовими переговорами України та РФ
І сподіваються на швидке вирішення питання
Брюссель. 1 січня. УНІАН. Чеське зидентство в ЄС та Єврокомісія стурбовані відсутністю прогресу у газових переговорвах між Україною та Росією.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у спільній заяві чеського президентства та Єврокомісії, текст якої передано УНІАН.
У документі президентство та Комісія закликають обидві сторони продовжити переговори та швидко знайти успішне рішення питання щодо постачання газу до України.
«Всі існуючі зобов’язання щодо постачання та тарнзиту газу мають поважатися», - заявив віце-прем’єр-міністр Чехії Александр ВОНДРА.
«ЄС вірить, що ми можемо розраховувати на запевнення, надані щодо того, що постачання газу до ЄС не постраждають», - заявив комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.
Президентство та Єврокомісія підтримують контакт з Росією та Україною.