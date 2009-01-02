ЄС не втручатиметься в переговори між РФ та Україною

Київ. 2 січня. УНІАН. Європейський Союз ”не має наміру вступати в російсько-український спір щодо газу ні як посередник, ні як скаржник доти, поки не будуть обмежені постачання цього енергоносія для європейських споживачів”.

Як повідомляють Vesti.ru, про це заявив прес-секретар прем`єр-міністра Чехії, який курирує питання головування республіки в Євросоюзі, Іржі ПАТОЖНИК.

Також міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ у телефонній розмові з представниками уряду України закликав їх до швидкого подолання розбіжностей з Росією. За його словами, Прага уважно спостерігає за розвитком ситуації навколо переговорів Москви і Києва.

Російський ресурс нагадує, що сьогодні ж чеську столицю відвідала делегація уряду України на чолі з міністром палива та енергетики Юрієм ПРОДАНОМ. З чеськими партнерами вона обговорила ситуацію, що виникла у зв`язку з російсько-українськими розбіжностями по газу. Делегація планує також відвідати інші держави - члени ЄС.