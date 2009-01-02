ЄС не помітив відхилень у постачаннях газу

Брюссель. 2 січня. УНІАН. Європейський Союз не помітив сьогодні вранці зменшення постачання газу.

Як повідомляє агентство AFP з посиланням на представника Єврокомісії Феррана ТАРРАДЕЛЛАСА ЕСПУНІ, ЄС не помітив ніяких «відхилень в обсягах» газу, що постачається до ЄС через Україну.

«Цього ранку обсяги були нормальними», - сказав він.

Водночас, за словами представника Єврокомісія, Комісія продовжує відстежувати розвиток подій.