ЄС не помітив відхилень у постачаннях газу
16:52, 02 січня 2009Новини ЄС
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Однак продовжує стежити за ситуацією
Брюссель. 2 січня. УНІАН. Європейський Союз не помітив сьогодні вранці зменшення постачання газу.
Як повідомляє агентство AFP з посиланням на представника Єврокомісії Феррана ТАРРАДЕЛЛАСА ЕСПУНІ, ЄС не помітив ніяких «відхилень в обсягах» газу, що постачається до ЄС через Україну.
«Цього ранку обсяги були нормальними», - сказав він.
Водночас, за словами представника Єврокомісія, Комісія продовжує відстежувати розвиток подій.
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